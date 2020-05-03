В Волгоградской области протестировали на коронавирус каждого 75-го жителя





В Волгоградской области на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 на сегодняшний день проведено более 33 тысяч исследований. Исходя из численности населения региона - почти 2,5 миллиона человек - протестирован каждый 75-й житель. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, исследования проводятся на базе 7 лабораторий. Больше всего тестов сделано в ГУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника №2» - более 16 тысяч. В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» - более 9 тысяч исследований; в ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора» - более 4 тысяч.

В клинике №1 ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России» сделали более 200 исследований; в ГБУЗ «Городская детская поликлиника №2» г. Волжский – более 300. Также тесты на коронавирус исследуют в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»- около 1 тысячи исследований; в ООО «КДЛ «Диалайн» - столько же.

Данные о количестве проведенных исследований ежедневно предоставляются медицинскими организациями в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». В случае получения положительного или сомнительного результата на коронавирус информация передается в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. Тест-системы и расходные материалы имеются в достаточном количестве, заверили в ведомстве.



