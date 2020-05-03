Волгоградским студентам продлили удаленку на неопределенный срок

Общество 03.05.2020 21:15
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03.05.2020 21:15
Студенты волгоградских вузов, как и учащиеся школ, в мае продолжат обучение на удаленке. В ряде местных университетов уже известили об этом своих сотрудников и подопечных, сообщает ИА «Высота 102».
В Волгоградском филиале РАНХиГС удаленное обучение продлевают с 12 мая и до даты, которая будет указана в новом приказе московского руководства академии. Не исключают в учреждении и возможность проведения летней сессии в дистанционном режиме – при помощи видеосвязи или электронного тестирования. При этом рассматриваются варианты и живых экзаменов – разумеется, при благоприятном развитии ситуации с коронавирусом.
В Волгоградский государственный социально-педагогический университет студенты не приезжают как минимум до 31 мая.
ВолГУ новый приказ о продлении домашнего обучения не потребовался. В соответствии с документом врио ректора от 16 марта, действие установленного режима обучения будет действовать «до момента минования надобности, о чем будет сообщено дополнительно.
Напомним, президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни в стране до 12 мая включительно. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял решение пролонгировать режим самоизоляции до 11 мая.
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