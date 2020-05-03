«Котельниково - Земля Героев» готовится зажечь Свечи Памяти

Общество 03.05.2020 15:31
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03.05.2020 15:31
В День Победы 9 мая по всему миру пройдет международная акция «Свеча Памяти».
В этом году люди не могут, как это было раньше, лично обнять и поблагодарить ветеранов, которые ценой невероятного героизма и самоотверженности заслонили мир от фашизма, обеспечили своим детям и внукам право на свободную жизнь в независимой стране.
9 мая в России будут отмечать 75-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Это особый день для «Котельниково – Земли Героев». Ведь именно здесь советские воины-освободители разгромили армию Манштейна и тем самым положили начало победе в Сталинградской битве, которая коренным образом изменила весь ход войны.
Жители города гордятся своими героическими прадедами и, чтобы почтить память погибших героев и выразить признательность ныне здравствующим ветеранам, 9 мая котельниковцы примут участие в общероссийских и международных акциях памяти.
9 мая в 10.00 часов жители города выставят в окнах фотографии родственников - участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Котельниковцы поддерживают начинание сопредседателя Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк», народного артиста Василия Ланового и поучаствуют в акции «Бессмертный полк» в онлайн – формате.
В День Победы в 20:00 часов жители выйдут на балконы или выглянут в окна с портретами своих ветеранов, чтобы принять участие в общероссийской минуте молчания и исполнить песню «День Победы».
Кульминацией Дня Победы станет международная акция «Свеча Памяти», которую зажгут в каждом доме Котельниково в 21.00 час
В этой и других акциях, организованных администрациями Волгоградской области и Котельниковского муниципального района, объединения ОНФ и ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», готовятся принять участие все жители Котельниково, которые надеются, что это начинание поддержат и другие жители Волгоградской области.
Напомним, «Свеча памяти» – это международная мемориальная акция, участники которой ежегодно в День Победы 9 мая и в другие памятные дни зажигают свечи в окне в честь погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и всех павших в боях за Родину.
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