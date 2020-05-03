Здравоохранение

Коронавирусу в Волгоградской области не сдаются три района

Здравоохранение 03.05.2020 15:15
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03.05.2020 15:15


Свободными от коронавируса остаются всего три района в Волгоградской области – Алексеевский, Октябрьский и Ольховский. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в оперативном штабе региона.
В первый день мая, отметим, таких районов было четыре. Однако Калачевский район недавно выбыл из этого списка, так как там был выявлен один заболевший COVID-19.
По количеству выявленных за прошедшие сутки случаев коронавирусной инфекции лидируют Волгоград (+24), Волжский (+5), Николаевский район (+3), Городищенский район (+3), Еланский район (+3). В Иловлинском, Кумылженском, Ленинском и Чернышковском районах зарегистрировано по одному случаю.
Всего, напомним, за сутки в регионе диагноз COVID-19 был подтвержден у 42 человек. Зарегистрировано два летальных случая.
Всего в регионе за время пандемии выявлено 474 случая заболевания коронавирусом. На данный момент из больниц выписан 91 человек и 12 скончались.
По числу случаев COVID-19 лидирует Волгоград – 138. На втором месте Николаевский район – 52. Третье место разделили город Волжский и Палласовский район, где выявлено по 37 заболевших коронавирусом.   

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