Суды в Волгоградской области продолжают штрафовать гуляющих граждан

Общество 02.05.2020 12:11
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02.05.2020 12:11
Суды в Волгоградской области продолжают рассматривать материалы об административных нарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в Городищенском суде, только за один день в конце апреля суд рассмотрел 8 дел о нарушении гражданами режима самоизоляции. На жителей района наложены штрафы от 1 до 2 тысяч рублей.
В Новоаннинском районе трое жителей получили предупреждение за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории региона за то, что находились на улице без документов и уведомления о цели прогулки. Еще одного мужчину оштрафовали на 1 тысячу рублей за то, что он нарушил 14-дневный домашний карантин после возвращения из эпидемиологически неблагополучного по коронавирусу региона.
Ударно трудится и Волжский городской суд. С 16 по 29 апреля сюда поступили более 230 материалов о совершении жителями административного правонарушения. Большая их часть рассмотрена и вынесены постановления о назначении наказания в виде штрафа.
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