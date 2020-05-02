В Волгоградской области пенсионер погиб после рыбалки

Происшествия 02.05.2020 09:09
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02.05.2020 09:09
В Даниловском районе Волгоградской области погиб 73-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне вечером пенсионер ехал на мотоцикле "ИЖ ЮПИТЕР 4" по грунтовой автодороге от пруда Щучий. В четырех километрах от поселка Белые Пруды он не справился с управлением и мотоцикл перевернулся. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
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