Жертвой коронавируса стал 83-летний житель Волжского





Еще один из скончавшихся от коронавируса был жителем Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, пенсионеру было 83 года. Его лечили от пневмонии, а посмертные исследования показали наличие коронавируса. В штабе пояснили, что мужчина скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Напомним, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом - 42. Всего в Волгоградской области 386 случаев COVID-19, уже девять человек скончались.



