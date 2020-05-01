Общество

Жертвой коронавируса стал 83-летний житель Волжского

Общество 01.05.2020 15:39
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01.05.2020 15:39


Еще один из скончавшихся от коронавируса был жителем Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, пенсионеру было 83 года. Его лечили от пневмонии, а посмертные исследования показали наличие коронавируса. В штабе пояснили, что мужчина скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. 
Напомним, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом - 42. Всего в Волгоградской области 386 случаев COVID-19, уже девять человек скончались. 

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