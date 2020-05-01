



Патрули за минувшие сутки выявили в Волгоградской области 157 нарушителей режима самоизоляции. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в оперативном штабе региона, данные граждане не имели при себе разрешительных документов, объясняющих, по какой причине они вышли на улицу. На всех нарушителей правил перемещения в период действия режима самоизоляции составлены административные протоколы.

Напомним, патрульные группы руководствуются ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ – «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации».

Данная статья предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей. Решения по сумме штрафов выносят суды.

Режим самоизоляции, напомним, продлен в регионе до 11 мая текущего года. Проверки соблюдения гражданами правил перемещения проводятся регулярно в городах и районах Волгоградской области. В составах межведомственных групп рейды проводят сотрудники правоохранительных органов, представители органов местного самоуправления, Роспотребнадзора и других ведомств.



