В Волгоградской области за сутки – рекордный прирост по COVID-2019

Общество 01.05.2020 11:45
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01.05.2020 11:45
42 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Волгоградской области за сутки. Это рекордный прирост с начала пандемии. Всего на 1 мая в регионе уже 386 заболевших, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт правительства РФ стопкоронавирус.рф. Накануне количество новых зараженных составило 31 человек. Количество умерших осталось на прежнем уровне – от вируса скончались 8 человек.
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