Общество

Глава Калача-на-Дону Волгоградской области отменил запрет на въезд в город

Общество 01.05.2020 10:54
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01.05.2020 10:54


Глава городского поселения Калач-на-Дону Денис Сарычев отменил изданное накануне постановление о запрете въезда в город. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление опубликовано на сайте городского округа. Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что Денис Сарычев распорядился с сегодняшнего дня и по 11 мая запретить въезд в город. Дроги должны были закрыть техникой. Калачевский район является одним из четырех территорий Волгоградской области, где пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. 

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