Житель Волжского возил наркотики из Москвы





В Волжском задержан 30-летний местный житель, подозреваемый в распространении наркотиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина привозил из Московской области наркотические средства, который закладывал в тайники на территории города.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан возле дома по месту жительства на ул. Свердлова. В ходе личного досмотра, а также в квартире задержанного, полицейские изъяли несколько свертков с белым порошкообразным веществом, а также приспособления для расфасовки наркотиков и весы.

Экспертиза, проведенная специалистами экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области, показала, что изъятое является мефедроном, веса которого хватило бы для приготовления более 7 тысяч разовых доз.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность вплоть до 20 лишения свободы.

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



