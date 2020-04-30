



Среди новых 31 заболевших коронавирусом больше всего в Николаевском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», по данным оперативного штаба в этом районе зарегистрировано 13 новых случаев. В Волгограде 12 заболевших, в Дубовском районе – 2; в Ленинском, Еланском, Городищенском, Быковском районах – по одному.

Среди заразившихся - один ребенок возрастом до 6 лет; пять детей до 14 лет; двое граждан от 18 до 29 лет; 16 жителей от 30 до 49 лет; шесть жителей от 50 до 64 лет; один – старше 65-ти лет.

Пять заболевших прибыли в Волгоградскую область из Москвы. 26 случаев были выявлены по контактам с заразившимися коронавирусной инфекцией.

Напомним, за прошедшие сутки в Волгоградской области зафиксирован 31 новый случай заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 344 случая, 8 человек скончались.



