Общество 30.04.2020 18:19
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30.04.2020 18:19
74% жителей Южного федерального округа выразили готовность провести майские праздники дома на самоизоляции. 18% рассчитывают отправиться на дачу. 12% жителей ЮФО будут работать, несмотря на продленные выходные. Выезжать куда-то из своих городов планируют 2% опрошенных. Таковы результаты опроса, проведенного экспертами банка «Открытие», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Жители ЮФО больше всех в стране (21%) хотели бы в ближайший год после пандемии приобрести или взять в аренду загородный домик. Столько же людей имеют аналогичное желание, но не имеют денег. В то же время 33% респондентов загородный дом не нужен ни в собственности, ни в аренде. А 22% опрошенных не интересуются загородной недвижимостью, потому что она у них уже есть.
Тех, кто не знает, как проведет майские праздники и тех, кто не определился со своим отношением к загородному домику – 2% и 3% соответственно.
В общероссийской статистике 58% россиян готовы провести майские праздники на самоизоляции дома, 25% поедут открывать дачный сезон. На работе в эти дни будут, как и в ЮФО - 12%. А внутренний туризм в стране на майские праздники упадет практически до нуля – лишь 1% опрошенных собираются провести праздники в другом городе. Большинство россиян, как и жителей ЮФО, не намерены покупать дачу или загородный дом в течение ближайшего года после выхода с карантина.
Опрос проведен банком «Открытие» 29-30 апреля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.
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