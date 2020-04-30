МТС рассчитала индекс цифровой активности жителей Волгограда

Телеком 30.04.2020 15:49
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30.04.2020 15:49
МТС начинает публикацию первого в России индекса цифровой активности городов-миллионников, который компания формирует на основе обезличенных больших данных. Волгоградский индекс, отражающий спрос на онлайн-сервисы, сегодня достиг значения 9 – количество обращений к цифровым решениям выросло 29 апреля по сравнению со средними показателями 2019 года на 82%. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
МТС проанализировала посещаемость абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.
В зависимости от того, насколько изменился спрос на цифровые сервисы, сформирован индекс, где значение 5 – это средний уровень 2019 года, а рост или снижение спроса на 25% предполагает шаг на один пункт индекса вверх или вниз.
Находясь дома, жители крупнейших городов России стали значительно чаще пользоваться кино- и видеосервисами: количество обращений к таким ресурсам, как МТС ТВ, IVI, ОККО, YouTube и другим из этой категории выросло почти в пять раз. Также люди стали больше времени уделять самообразованию: спрос на образовательные онлайн-ресурсы увеличился в 3,8 раза. В число цифровых решений, спрос на которые вырос более чем вдвое, вошли также киберспортивные и геймерские платформы, интернет-магазины, услуги видеоконференцсвязи и сервисы для удаленной работы, услуги доставки еды.
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