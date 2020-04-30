Экономика

ПСБ в Волгограде выдал первую ипотеку по ставке 6%

Экономика 30.04.2020 16:45
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30.04.2020 16:45


Ипотечный центр ПСБ в Волгограде выдал первый кредит на приобретение жилья в новостройке в рамках новой государственной программы поддержки граждан и строительной отрасли.
«Новый кредит доступен для волгоградецев, которые планируют покупку жилья в новостройке. Преимущество программы в том, что у нее нет ограничения по месту приобретения недвижимости, по составу семьи и количеству детей, а также не обязательно относиться к льготной категории граждан. Первая сделка в Волгограде под 6% прошла совместно с нашим партнером ООО «Стройсервис». Благодаря слаженной и оперативной работе, клиент в короткие сроки стал обладателем квартиры в ЖК «Парк Арена», - отметила руководитель ипотечного центра ПСБ в Волгограде Анна Селезнева.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, заявки на ипотеку по государственной программе «Госпрограмма 2020» по субсидированию ипотечной ставки принимаются в ПСБ с 20 апреля. Максимальная сумма кредита для жителей  Волгоградской области и других регионов страны составит 3 млн рублей. Первоначальный взнос установлен в размере 20%, срок ипотеки – до 20 лет. Условия ПСБ – одни из самых привлекательных на рынке: для тех, кто подаст заявку до 15 мая, банк снизил ставку на 0,5 п.п. – до 6% на весь срок кредита.
Подробнее о программах ипотечного кредитования узнавайте на сайте банка www.psbank.ru или по телефону ипотечного центра ПСБ в Волгограде 999 000*.
ПАО «Промсвязьбанк», генеральная лицензия Банка России 3251. Реклама.

*Ставка 6,0% годовых по программе "Госпрограмма 2020" предоставляется при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц при наличии страхования. Минимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита до 8 млн рублей - для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 3 млн рублей - для объектов, расположенных в остальных субъектах. Срок кредита от 36 до 240 месяцев. Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатно). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 30 апреля 2020 г.

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