Медработники Волгоградской области получили доплаты за лечение пациентов с COVID-19





Медработники Волгоградской области получили обещанные доплаты за борьбу с коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом сегодня заявил председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев. «Деньги за апрель пропорционально отработанному времени ушли на карточки», - заверил он. Выплаты предусмотрены двумя постановлениями правительства РФ. По словам руководителя облздрава, доплаты получили медработники, непосредственно оказывающие помощь пациентам с коронавирусом, работающие в провизорном госпитале, в инфекционных больницах, в специализированных бригадах скорой помощи. Также стимулирующие надбавки предназначены для медработников, выполняющих особые виды работ. Кроме того, по словам Анатолия Себелева, еще одни надбавки получат медработники по другому постановлению главы региона на условиях софинансирования с федеральным центром. Согласно этому документу, это медработники, не включенные в утвержденные перечни, например, заведующие подстанциями скорой помощи, врачи-специалисты, оказывающие амбулаторную помощь и т.д. Кроме того, всем медработникам без исключения выплатят материальную единовременную помощь в размере 1 тысячи рублей для компенсации расходов на проезд к месту работы и обратно.



