Верь в меня, я – «автомастер!»: как не попасть в руки к непрофессионалу

Экономика 30.04.2020 14:17 Реклама
0
30.04.2020 14:17 Реклама
Экономическая ситуация в корне изменила менталитет многих автовладельцев. Продажи новых автомобилей сокращаются, и многие владельцы теперь вынуждены «донашивать» его, ожидая лучших времен. В каких же случаях доверить ремонт авто в сервисном центре Volkswagen, а когда стоит обратиться к частному автомастеру рассказали читателям ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст» — официальном дилере Volkswagen в Волгограде.
Большинство кустарных автосервисов не располагает настоящими специалистами, не имеет современного диагностического оборудования и своих запчастей, не ведет никакого документооборота. Многие сложные поломки «кустари» просто не берутся ремонтировать из-за отсутствия технических возможностей и нежелания терять время. Зато на каждом шагу предложат замену дорогостоящего узла, дополнительные и ненужный ремонт исправных механизмов, замену фирменных деталей на неоригинальные комплектующие, взятые «с потолка» цены.
«Обратился к знакомому мастеру за ремонтом двигателя Volkswagen Golf[, - рассказывает Дмитрий, - после того как автомобиль получил гидроудар. Вода залила цилиндры, мотор заглох, и пришлось тащить авто в гараж эвакуатором. Мастер коротко осмотрел движок и предложил заменить его, запросив за работу 65 000 рублей. Я отказался и обратился в сервисный центр, где после глубокой диагностики двигатель починили, настроили и отрегулировали. Вместе с работой, комплектующими, свечами и техническими жидкостями ремонт обошелся в 25 000 рублей с годовой гарантией».
Конечно, не всякий альтернативный ремонт — это обязательно плохо. Немало случаев, когда автолюбители успешно решали проблемы ремонта и остались довольны. Но даже в добропорядочном сервисе можно столкнуться с такими проблемами:
• очередью на ремонт (из-за отсутствия места в мастерской может длиться до нескольких месяцев);
• поверхностной диагностикой из-за отсутствия стендового оборудования;
• отказом в ремонте из-за отсутствия нужного оборудования;
• ограниченными возможностями и узкой специализацией из-за небольшого штата специалистов с требуемым опытом;
• несоблюдением установленных автопроизводителем протоколов техобслуживания и ремонта;
• отсутствием запчастей.
Обращаться к «самодеятельному мастеру» имеет смысл, когда требуется минимальный и недорогой ремонт, и мастера готовы решить проблему быстро.
Во всех остальных случаях лучше избегать кустарный ремонт, так как попытка сэкономить может стоить слишком дорого. Владельцам относительно новых автомобилей Volkswagen, для обслуживания и ремонта которых требуется строгое соблюдение технологий и рекомендаций производителя, рекомендуем обращаться только к опытным профессионалам сертифицированного сервисного центра.
Поэтому, если вы подумываете о посещении сервиса, но испытываете логичное по нынешним временам желание сэкономить деньги, сохранив при этом качество работ, есть смысл обратиться в сервисные центры официального дилера Volkswagen «Волга-Раст». Это профессиональный дилерский сервис в Волгограде, который занимается техническим гарантийным и послегарантийным обслуживанием и всеми видами ремонта полного модельного ряда автомобилей немецкого бренда Volkswagen.
Сервисный центр сертифицирован, аккредитован автопроизводителем, располагает всем необходимым для обслуживания Volkswagen Polo, Jetta, Passat, Tiguan, Teramont и Touareg в соответствии с техническими протоколами, и выполняет:
• гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей с предварительной диагностикой технического состояния авто, подвески, ведущих систем, заменой технических жидкостей и расходных материалов;
• кузовной ремонт после ДТП и механических повреждений;
• диагностику состояния и ремонт передней и задней подвески;
• ремонт двигателей с распределенным впрыском и турбинами с учетом заводских требований;
• ремонт тормозов с заменой дисков и колодок;
• ремонт электрики;
• шиномонтаж с балансировкой колес и заменой покрышек;
• установку дополнительного оборудования — противоугонной сигнализации, парктроников, систем защиты и т.п.;
• обновление программного обеспечения для электроники авто.
Работы выполняются подготовленными и регулярно проходящими аттестацию специалистами с использованием специализированного ремонтного инструмента. Техобслуживание и ремонт начинается с обязательной диагностики на фирменных стендах, отвечающих техническим требованиям автопроизводителя. Результаты диагностики выдаются клиентам в виде подробного отчета.
Систематическое ТО подтверждается документами и отметками в сервисной книге. Официальный сервис берет ваш автомобиль на полный контроль и автоматически отслеживает сроки, объемы и перечень регламентного обслуживания.
Ремонт производится после оценки результатов диагностики и выбора эффективной тактики устранения неисправностей. Далее составляется и утверждается смета затрат, проводится отбор необходимых для замены комплектующих. Работы выполняются в присутствии автовладельца.
Сервисный центр Volkswagen заинтересован в расширении базы постоянных клиентов в Волгограде и в выборе автомобилистами профессионального обслуживания вместо «альтернативного сервиса». Все владельцы автомобилей Volkswagen могут рассчитывать на:
• экономию времени при прохождении ТО и ремонта благодаря предварительной записи на сервис;
• контроль специалистами центра сроков и порядка прохождения технического обслуживания каждого автомобиля;
• получение на руки детальных карт диагностики технического состояния автомобиля;
• доставку вашего автомобиля в сервис, если он не на ходу (программа «Гарантия мобильности»);
• бесплатную автомойку;
• услуги оценки автомобиля;
• предоставление необходимых документов (наряд-заказы, акты выполненных работ и приемки автомобиля, квитанции об оплате);
• официальную гарантию на работы и оригинальные запасные части.
Также можно воспользоваться специальными сервисными программами центра — подменный автомобиль на время ремонта, автомобиля предоплаченные сервисные контракты на ТО и выгода на обслуживание автомобиля после завершения гарантийного срока.
Записаться на сервис и уточнить необходимую информацию можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: +7 (8442) 781-333.
Реклама
Юрий Чехов: «А дальше будет самое интересное!»30.04.2020 13:59
Экономика 30.04.2020 13:59
Техника Ростсельмаш: объемы больше – цены ниже30.04.2020 11:59
Экономика 30.04.2020 11:59
Сбербанк сообщает о режиме работы своих отделений в праздничные дни в мае30.04.2020 11:03
Экономика 30.04.2020 11:03
ГК «Волгострой» запустила антивирусные акции30.04.2020 08:25
Экономика 30.04.2020 08:25
Есть ли у вас план?: замов губернатора Волгоградской области привлекают к спасению деловой жизни29.04.2020 16:52
Экономика 29.04.2020 16:52
Банки в Волгограде одобрили меньше половины заявок на отсрочки по кредитам29.04.2020 15:54
Экономика 29.04.2020 15:54
Ростсельмаш премирует лучших операторов своей техники легковыми автомобилями29.04.2020 10:39
Экономика 29.04.2020 10:39
Для бизнеса Волгограда подготовили дополнительные меры поддержки28.04.2020 18:05
Экономика 28.04.2020 18:05
Банк «Открытие» за 1 квартал 2020 года заработал 2,9 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ28.04.2020 16:09
Экономика 28.04.2020 16:09
Объемы производства на Волгоградском алюминиевом заводе сохраняются на уровне 4 квартала минувшего года28.04.2020 14:16
Экономика 28.04.2020 14:16
Новый фунгицид поможет раскрыть потенциал поля28.04.2020 11:06
Экономика 28.04.2020 11:06
Мэрия Волгограда берет еще один миллиард для перекредитования27.04.2020 19:12
Экономика 27.04.2020 19:12
Навсегда в наших сердцах В.И. Грайфер…27.04.2020 16:59
Экономика 27.04.2020 16:59
У жителей Волгоградской области подсчитали накопления на банковских счетах27.04.2020 12:38
Экономика 27.04.2020 12:38
Банк «Открытие» запускает ипотеку по ставке 6,25%27.04.2020 11:47
Экономика 27.04.2020 11:47
Реклама