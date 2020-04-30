Верь в меня, я – «автомастер!»: как не попасть в руки к непрофессионалу









Экономическая ситуация в корне изменила менталитет многих автовладельцев. Продажи новых автомобилей сокращаются, и многие владельцы теперь вынуждены «донашивать» его, ожидая лучших времен. В каких же случаях доверить ремонт авто в сервисном центре Volkswagen, а когда стоит обратиться к частному автомастеру рассказали читателям ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст» — официальном дилере Volkswagen в Волгограде.

Большинство кустарных автосервисов не располагает настоящими специалистами, не имеет современного диагностического оборудования и своих запчастей, не ведет никакого документооборота. Многие сложные поломки «кустари» просто не берутся ремонтировать из-за отсутствия технических возможностей и нежелания терять время. Зато на каждом шагу предложат замену дорогостоящего узла, дополнительные и ненужный ремонт исправных механизмов, замену фирменных деталей на неоригинальные комплектующие, взятые «с потолка» цены.

«Обратился к знакомому мастеру за ремонтом двигателя Volkswagen Golf[, - рассказывает Дмитрий, - после того как автомобиль получил гидроудар. Вода залила цилиндры, мотор заглох, и пришлось тащить авто в гараж эвакуатором. Мастер коротко осмотрел движок и предложил заменить его, запросив за работу 65 000 рублей. Я отказался и обратился в сервисный центр, где после глубокой диагностики двигатель починили, настроили и отрегулировали. Вместе с работой, комплектующими, свечами и техническими жидкостями ремонт обошелся в 25 000 рублей с годовой гарантией».

Конечно, не всякий альтернативный ремонт — это обязательно плохо. Немало случаев, когда автолюбители успешно решали проблемы ремонта и остались довольны. Но даже в добропорядочном сервисе можно столкнуться с такими проблемами:

• очередью на ремонт (из-за отсутствия места в мастерской может длиться до нескольких месяцев);

• поверхностной диагностикой из-за отсутствия стендового оборудования;

• отказом в ремонте из-за отсутствия нужного оборудования;

• ограниченными возможностями и узкой специализацией из-за небольшого штата специалистов с требуемым опытом;

• несоблюдением установленных автопроизводителем протоколов техобслуживания и ремонта;

• отсутствием запчастей.

Обращаться к «самодеятельному мастеру» имеет смысл, когда требуется минимальный и недорогой ремонт, и мастера готовы решить проблему быстро.

Во всех остальных случаях лучше избегать кустарный ремонт, так как попытка сэкономить может стоить слишком дорого. Владельцам относительно новых автомобилей Volkswagen, для обслуживания и ремонта которых требуется строгое соблюдение технологий и рекомендаций производителя, рекомендуем обращаться только к опытным профессионалам сертифицированного сервисного центра.

официального дилера Volkswagen «Волга-Раст» . Это профессиональный дилерский сервис в Волгограде, который занимается техническим гарантийным и послегарантийным обслуживанием и всеми видами ремонта полного модельного ряда автомобилей немецкого бренда Volkswagen. Поэтому, если вы подумываете о посещении сервиса, но испытываете логичное по нынешним временам желание сэкономить деньги, сохранив при этом качество работ, есть смысл обратиться в сервисные центры. Это профессиональный дилерский сервис в Волгограде, который занимается техническим гарантийным и послегарантийным обслуживанием и всеми видами ремонта полного модельного ряда автомобилей немецкого бренда Volkswagen.





Сервисный центр сертифицирован, аккредитован автопроизводителем, располагает всем необходимым для обслуживания Volkswagen Polo, Jetta, Passat, Tiguan, Teramont и Touareg в соответствии с техническими протоколами, и выполняет: сертифицирован, аккредитован автопроизводителем, располагает всем необходимым для обслуживания Volkswagen Polo, Jetta, Passat, Tiguan, Teramont и Touareg в соответствии с техническими протоколами, и выполняет:

• гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей с предварительной диагностикой технического состояния авто, подвески, ведущих систем, заменой технических жидкостей и расходных материалов;

• кузовной ремонт после ДТП и механических повреждений;

• диагностику состояния и ремонт передней и задней подвески;

• ремонт двигателей с распределенным впрыском и турбинами с учетом заводских требований;

• ремонт тормозов с заменой дисков и колодок;

• ремонт электрики;

• шиномонтаж с балансировкой колес и заменой покрышек;

• установку дополнительного оборудования — противоугонной сигнализации, парктроников, систем защиты и т.п.;

• обновление программного обеспечения для электроники авто.





Работы выполняются подготовленными и регулярно проходящими аттестацию специалистами с использованием специализированного ремонтного инструмента. Техобслуживание и ремонт начинается с обязательной диагностики на фирменных стендах, отвечающих техническим требованиям автопроизводителя. Результаты диагностики выдаются клиентам в виде подробного отчета.

Систематическое ТО подтверждается документами и отметками в сервисной книге. Официальный сервис берет ваш автомобиль на полный контроль и автоматически отслеживает сроки, объемы и перечень регламентного обслуживания.

Ремонт производится после оценки результатов диагностики и выбора эффективной тактики устранения неисправностей. Далее составляется и утверждается смета затрат, проводится отбор необходимых для замены комплектующих. Работы выполняются в присутствии автовладельца.





Сервисный центр Volkswagen заинтересован в расширении базы постоянных клиентов в Волгограде и в выборе автомобилистами профессионального обслуживания вместо «альтернативного сервиса». Все владельцы автомобилей Volkswagen могут рассчитывать на: заинтересован в расширении базы постоянных клиентов в Волгограде и в выборе автомобилистами профессионального обслуживания вместо «альтернативного сервиса». Все владельцы автомобилей Volkswagen могут рассчитывать на:





• экономию времени при прохождении ТО и ремонта благодаря предварительной записи на сервис;

• контроль специалистами центра сроков и порядка прохождения технического обслуживания каждого автомобиля;

• получение на руки детальных карт диагностики технического состояния автомобиля;

• доставку вашего автомобиля в сервис, если он не на ходу (программа «Гарантия мобильности»);

• бесплатную автомойку;

• услуги оценки автомобиля;

• предоставление необходимых документов (наряд-заказы, акты выполненных работ и приемки автомобиля, квитанции об оплате);

• официальную гарантию на работы и оригинальные запасные части.





Также можно воспользоваться специальными сервисными программами центра — подменный автомобиль на время ремонта, автомобиля предоплаченные сервисные контракты на ТО и выгода на обслуживание автомобиля после завершения гарантийного срока.









Записаться на сервис и уточнить необходимую информацию можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: +7 (8442) 781-333.



