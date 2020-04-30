В Волгоградской области на аппаратах ИВЛ спасают 11 человек





В Волгоградской области зафиксировано 477 случаев внебольничных пневмоний. Как заявил сегодня председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев, 38 человек находятся в реанимации, к аппаратам ИВЛ подключены 11 человек. Пять из них – это пациенты с подтвержденным диагнозом коронавируса.

По словам Анатолия Себелева, сегодня в стационарах региона с диагнозом COVID-19 находятся 270 человек, 23 из них – это дети.

Напомним, в регионе зафиксировано 344 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 66 человек, восемь человек умерли.



