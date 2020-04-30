Здравоохранение

В Волгоградской области на аппаратах ИВЛ спасают 11 человек

Здравоохранение 30.04.2020 14:05
0
30.04.2020 14:05


В Волгоградской области зафиксировано 477 случаев внебольничных пневмоний. Как заявил сегодня председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев, 38 человек находятся в реанимации, к аппаратам ИВЛ подключены 11 человек. Пять из них – это пациенты с подтвержденным диагнозом коронавируса. 
По словам Анатолия Себелева, сегодня в стационарах региона с диагнозом COVID-19 находятся 270 человек, 23 из них – это дети. 
Напомним, в регионе зафиксировано 344 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 66 человек, восемь человек умерли. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Дистанционная подготовка к ЕГЭ

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Здравоохранение
30.04.2020 15:17
Здравоохранение 30.04.2020 15:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.04.2020 11:41
Здравоохранение 30.04.2020 11:41
Комментарии

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
29.04.2020 13:12
Здравоохранение 29.04.2020 13:12
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.04.2020 12:42
Здравоохранение 29.04.2020 12:42
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.04.2020 11:55
Здравоохранение 29.04.2020 11:55
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.04.2020 10:36
Здравоохранение 29.04.2020 10:36
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.04.2020 14:10
Здравоохранение 28.04.2020 14:10
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.04.2020 11:57
Здравоохранение 28.04.2020 11:57
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.04.2020 10:53
Здравоохранение 28.04.2020 10:53
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.04.2020 10:41
Здравоохранение 28.04.2020 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
27.04.2020 15:12
Здравоохранение 27.04.2020 15:12
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.04.2020 14:48
Здравоохранение 27.04.2020 14:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.04.2020 19:19
Здравоохранение 26.04.2020 19:19
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.04.2020 14:02
Здравоохранение 26.04.2020 14:02
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.04.2020 13:07
Здравоохранение 26.04.2020 13:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:19
Волгоградский «Ротор» почти в премьер-лиге: сезон первенства ФНЛ завершен досрочноСмотреть фотографии
15:17
Роспотребнадзор советует волгоградцам обмотаться шарфом, как в ИталииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:49
В Волгоградской области не думают об открытии дежурных групп в детских садахСмотреть фотографии
14:42
Умерших от коронавируса в Волгоградской области хоронят в закрытых гробахСмотреть фотографии
14:37
Росгвардию привлекут для охраны стационаров в Волгограде после побега зараженного пациентаСмотреть фотографии
14:33
Волгоградец угнал машину из-за долговСмотреть фотографии
14:17
Верь в меня, я – «автомастер!»: как не попасть в руки к непрофессионалуСмотреть фотографии
14:05
В Волгоградской области на аппаратах ИВЛ спасают 11 человекСмотреть фотографии
13:59
Юрий Чехов: «А дальше будет самое интересное!»Смотреть фотографии
13:35
В Волгоградской области школьников распустили на майские каникулыСмотреть фотографии
13:19
В Волгоградской области дрогнули цены на бензинСмотреть фотографии
11:59
Техника Ростсельмаш: объемы больше – цены нижеСмотреть фотографии
11:41
Более трех десятков новых случаев коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде поймали сбежавшего из стационара пациента с COVID-19Смотреть фотографии
11:24
Власти Волжского отказались от строительства детского сада из-за коронавирусаСмотреть фотографии
11:06
Девочка из Волгограда оказалась в Санкт-Петербурге в период пандемии в ожидании сложной операцииСмотреть фотографии
11:03
Сбербанк сообщает о режиме работы своих отделений в праздничные дни в маеСмотреть фотографии
10:28
Военная авиация репетирует парадный пролет над ВолгоградомСмотреть фотографии
10:07
Волгоградские профсоюзы в соцсетях соберут первомайские лайки против заразыСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде женщина и подросток пострадали в улетевшей в кювет машинеСмотреть фотографии
09:57
Врезался на скорости: под Волгоградом водителю стало плохо посреди дорогиСмотреть фотографии
09:50
В Волгоградской области корыстная селянка прописала в своем жилище иностранцевСмотреть фотографии
08:25
ГК «Волгострой» запустила антивирусные акцииСмотреть фотографии
21:34
Нарушителей режима самоизоляции в Волгоградской области будут искать в лесахСмотреть фотографии
20:55
Цены на продукты в Волгоградской области не слушаются чиновниковСмотреть фотографии
19:50
Жителям Волгоградской области разрешили посещать немощных родственниковСмотреть фотографии
17:41
Балаган в масках: Волгоградская гордума превратилась в украинский парламентСмотреть фотографииCмотреть видео
17:38
Следователи в Волгограде взялись за прошлое насильника-рецидивистаСмотреть фотографии
17:08
Житель Пермского края ответит за смерть 4 человек в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:56
Жителей Волгоградской области обнадежили смягчением режима самоизоляции после 11 маяСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 