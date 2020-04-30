Общество

В Волгоградской области школьников распустили на майские каникулы

Общество 30.04.2020 13:35
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30.04.2020 13:35


Школьники Волгоградской области не будут учиться с 1 по 11 мая. Об этом, как передает ИА "Высота 102", объявила сегодня на брифинге заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева. По ее словам, оперативным штабом региона принято решение приостановить на это время дистанционное обучение школьников, чтобы они имели возможность отдохнуть и вместе с родителями уехать на дачи. Дальнейшее решение по обучению школьников власти примут по истечению 11 дней майской самоизоляции.
В целом процесс дистанционного обучения в регионе вице-губернатор оценила положительно. "В первые дни, когда налаживалась эта система, я считаю, что мы в регионе отработали ее очень быстро", - заявила она. 

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