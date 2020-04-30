В Волгоградской области дрогнули цены на бензин

Общество 30.04.2020 13:19
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30.04.2020 13:19
В Волгоградской области за прошедшую неделю дизтопливо подешевело на 0,21% и в среднем его цена составляет сегодня 47,29 рубля за литр. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные опубликовал Волгоградстат. В то же время стоимость самого популярного бензина марки АИ-92 осталась прежней – в среднем 43,02 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 подешевел на 0,25% - до 47,02 рубля за литр. А вот стоимость топлива марки АИ-98 увеличилась на 0,23% и составляет в среднем 51,78 рубля за литр.
Ранее на протяжении последних недель стоимость бензина в регионе оставалась неизменной.
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