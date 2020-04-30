Военная авиация репетирует парадный пролет над Волгоградом

Общество 30.04.2020 10:28
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30.04.2020 10:28
Экипажи боевой авиации сегодня утром совершили очередные тренировочные полеты над Волгоградом, сообщает ИА «Высота 102». Пролет в парадном строю над городом-героем запланирован в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Как ранее информировали в пресс-службе ЮВО, праздничный пролет авиации на высотах от 100 до 300 метров на скоростях от 250 до 600 км/ч пройдет в Волгограде 9 мая в 10 утра по местному времени. Будут задействованы вертолеты Ми-35, Ми-8АМТШ, Ми-28Н и самолеты Су-27,Су-34,Су-24М, Су-25.
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