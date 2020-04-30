



Два человека пострадали в результате опрокидывания иномарки на юге Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне поздно вечером в Красноармейском районе.

По предварительной информации, 36-летняя водитель "Daewoo Nexia", следовавшая со стороны завода "Техуглерод", не справилась с управлением и совершила съезд в кювет. В результате пострадала водитель и ее 17-летний пассажир. Они госпитализированы в больницу.



