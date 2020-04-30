Происшествия 30.04.2020 09:57
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30.04.2020 09:57
ДТП произошло в рабочем поселке Даниловка накануне вечером. Как сегодня ИА «Высота 102» сообщили в региональном Главке МВД, 39-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2115», двигался по пересечению улиц Пионерской с улицей Молодежной . Внезапно автомобилист почувствовал себя плохо, не справился с управлением и съехал с дороги с последующим наездом на препятствие. Водитель госпитализирован.
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