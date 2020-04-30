Волгоградские профсоюзы в соцсетях соберут первомайские лайки против заразы

Общество 30.04.2020 10:07
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30.04.2020 10:07
Опаснее, чем COVID-19, является вирус вседозволенности и безответственности - так считают борцы за права трудящихся.
Новый формат выражения солидарности с трудящимися выбрали профсоюзы. Как сообщили ИА «Высота 102» в облсовпрофе, вместо традиционной первомайской демонстрации, отмененной из-за ситуации с распространением коронавируса, профсоюзы проведут интернет-акцию под лозунгами «За права работников! За Конституцию!», «За индексацию зарплат, за индексацию пенсий работающим пенсионерам!», «Солидарность сильнее заразы!».
Участники этой акции в социальных сетях выразят свое отношение к падению реальных доходов населения, бедности среди работающих, снижению уровня социальной защиты, нарушениям трудового законодательства, росту цен на товары и нарушению социальных связей в обществе в связи с пандемией коронавируса. Голосование за первомайскую резолюцию уже идет. Этот документ будет отражать позицию миллионов трудящихся в ходе переговорного процесса властей, работодателей и профсоюзов по выработке единых антикризисных мер в сложный для страны период, утверждают в федерации независимых профсоюзов.
В частности, в резолюции выражается беспокойство недостаточной поддержки граждан в условиях роста безработицы и остановленных предприятий, а также выдвигается требование скорейшего ослабления карантинных мер.
«Но еще более опасным, чем COVID-19, является вирус вседозволенности и безответственности. Мы становимся свидетелями правового нигилизма. Совет Федерации превышает свои полномочия. Прокуроры нарушают законы. Граждане нарушают санитарно-эпидемиологические нормы и правила. Отдельные чиновники ставят личные интересы над общественным благом», - цитата из резолюции. Также в документе содержится требование исполнять конституцию РФ и защищать права работников.
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