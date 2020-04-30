Происшествия

В Волгоградской области корыстная селянка прописала в своем жилище иностранцев

Происшествия 30.04.2020 09:50
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30.04.2020 09:50


Факт фиктивной постановки на учет 13 иностранцев выявили полицейские в Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, 32-летняя жительница села Мариновка поставила группу иностранцев на учет по адресу своего проживания. Однако, как установили правоохранители, расселять их на своей жилплощади она не собиралась, зная, что жить они будут в других районах области.
Подозреваемая в содеянном созналась. Согласно её объяснению, причиной совершения данного поступка, явилось желание получить обещанное вознаграждение. По факту фиктивной регистрации возбуждено уголовное дело. Нарушительнице до трех лет лишения свободы.

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