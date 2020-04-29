Общество 29.04.2020 17:21 Новости компаний
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29.04.2020 17:21 Новости компаний
В преддверии Дня Победы сотрудники Волгоградского отделения Сбербанка восстановили братскую могилу памятника Великой Отечественной войны - Мемориального комплекса «Лысая гора», расположенного в Советском районе г.Волгограда.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, проведен полный комплекс работ по восстановлению братской могилы павших защитников 64-й армии и ограды из цепей. Была проведена уборка территории вокруг Мемориального комплекса, а также высажены многолетние растения.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войны Сбербанк подготовил целый комплекс мероприятий. Восстановление братской могилы Мемориального комплекса «Лысая гора» стало одним из них. Для нас важно сохранить историческое наследие, отдать дань благодарности, не оставив в забвении ни одного погибшего солдата».
Также ко Дню Победы Поволжский банк Сбербанка запустил специальный проект, который позволит рассказать подрастающему поколению о войне через истории, а также в современном формате выразить слова благодарности ветеранам, создав электронные открытки из рисунков.
Волгоградцев также приглашают присоединиться к онлайн проекту «Банк памяти». Этот проект был создан для того, чтобы помочь каждому человеку сохранить и передать через поколения память о подвиге, который совершил член его семьи во время Великой Отечественной войны. Узнать больше о проекте можно на сайте sber9may.ru.
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