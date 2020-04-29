



В преддверии Дня Победы сотрудники Волгоградского отделения Сбербанка восстановили братскую могилу памятника Великой Отечественной войны - Мемориального комплекса «Лысая гора», расположенного в Советском районе г.Волгограда.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, проведен полный комплекс работ по восстановлению братской могилы павших защитников 64-й армии и ограды из цепей. Была проведена уборка территории вокруг Мемориального комплекса, а также высажены многолетние растения.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войны Сбербанк подготовил целый комплекс мероприятий. Восстановление братской могилы Мемориального комплекса «Лысая гора» стало одним из них. Для нас важно сохранить историческое наследие, отдать дань благодарности, не оставив в забвении ни одного погибшего солдата».

Также ко Дню Победы Поволжский банк Сбербанка запустил специальный проект , который позволит рассказать подрастающему поколению о войне через истории, а также в современном формате выразить слова благодарности ветеранам, создав электронные открытки из рисунков.

Волгоградцев также приглашают присоединиться к онлайн проекту «Банк памяти». Этот проект был создан для того, чтобы помочь каждому человеку сохранить и передать через поколения память о подвиге, который совершил член его семьи во время Великой Отечественной войны. Узнать больше о проекте можно на сайте sber9may.ru.



