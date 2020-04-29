Цены на продукты в Волгоградской области не слушаются чиновников

Общество 29.04.2020 20:55
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29.04.2020 20:55
В Волгоградской области продолжился рост цен на некоторые продукты. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, в частности, на прошлой неделе зафиксирован очередной рост стоимости риса (на 2,07%) – 50,85 рублей за килограмм, гречки (на 2,35%) – 67,45 рублей за кг, картофеля – (на 5,47%) – 24,30 рубля за кг, моркови – (на 3,05%) – 24,35 рубля за кг. Также повысились цены на яблоки, помидоры, водку. А вот яйца стали дешевле почти на 2% - теперь стоимость десятка в среднем составляет 58,30 рублей. Ранее чиновники Волгоградской области заявляли о постоянном контроле за ценами на продукты. А увеличение цен на некоторые продукты питания из потребительской корзины они называли сезонным подорожанием.
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