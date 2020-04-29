Нарушителей режима самоизоляции в Волгоградской области будут искать в лесах





Жители Волгоградской области, которые собираются отдохнуть в майские праздники на природе, могут столкнуться с неприятностями. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, на сегодняшнем заседании оперативного штаба принято решение об организации межведомственных рейдов в лесных массивах для контроля за соблюдением особого противопожарного режима и режима самоизоляции в предстоящие праздники. Также в населенных пунктах и садоводческих товариществах будут проведены противопожарные и санитарно-противоэпидемические мероприятия и инструктажи жителей и гостей региона.

Напомним, власти Волгоградской области уже ввели ограничения на посещение лесов в целях противопожарной безопасности. А выезд на природу не входит в перечень уважительных причин для нарушения режима самоизоляции, указанных в постановлении губернатора Волгоградской области.