



На вокзалах Приволжской железной дороги выделены отдельные помещения для временного размещения пассажиров с подозрением на инфекционные заболевания. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, изоляторы организованы в целях скорейшего оказания медицинской помощи и обеспечения безопасности и здоровья всех пассажиров.

Площадь изоляторов определялась с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и пассажиропотока на каждом вокзале. Помещения оборудованы приборами термометрии, средствами индивидуальной защиты и кожными антисептиками. Также предусмотрена возможность беспрепятственного подъезда машин скорой помощи.

Временные изоляторы организованы на железнодорожных вокзалах в Астрахани, Волгограде, Саратове, Балакове, Волжском, Аткарске, Верхнем Баскунчаке, Петровом Вале, Арчеде, Ершове, Урбахе, Урюпино, Котельникове, Пугачевске, Озинках.



