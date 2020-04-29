Общество 29.04.2020 14:42
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29.04.2020 14:42
На вокзалах Приволжской железной дороги выделены отдельные помещения для временного размещения пассажиров с подозрением на инфекционные заболевания. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, изоляторы организованы в целях скорейшего оказания медицинской помощи и обеспечения безопасности и здоровья всех пассажиров.
Площадь изоляторов определялась с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и пассажиропотока на каждом вокзале. Помещения оборудованы приборами термометрии, средствами индивидуальной защиты и кожными антисептиками. Также предусмотрена возможность беспрепятственного подъезда машин скорой помощи.
Временные изоляторы организованы на железнодорожных вокзалах в Астрахани, Волгограде, Саратове, Балакове, Волжском, Аткарске, Верхнем Баскунчаке, Петровом Вале, Арчеде, Ершове, Урбахе, Урюпино, Котельникове, Пугачевске, Озинках.
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