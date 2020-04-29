В Волгограде в День Победы дадут артиллерийский салют без зрителей

В предстоящие майские праздники в Волгоградской области будет продолжать действовать режим повышенной готовности и режим самоизоляции жителей в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Общество 29.04.2020 14:35
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29.04.2020 14:35
Салют в Волгограде произведут 9 мая в 22 часа по местному времени артиллеристы Южного военного округа, сообщает ИА «Высота 102». «Праздничные салюты, для которых привлечено 45 орудий и 18 салютных установок, будут проведены в 10 городах на территории округа. Спланированы также маршруты движения военных автомобилей с концертно-художественными бригадами и звукоусиливающей аппаратурой для поздравления граждан, ветеранов войны и трансляции песен фронтовых лет на улицах и во дворах», – проинформировали в пресс-службе ЮВО.
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