Экономика 29.04.2020 15:54
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29.04.2020 15:54
Банки, действующие на территории Волгоградской области, предоставили кредитные каникулы 779 физическим лицам из 1900 обратившимся с такой просьбой. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России.
Так, всего в период с 20 марта по 22 апреля в банки поступило 11980 заявлений от жителей Волгоградской области и 790 обращений от малых и средних предприятий (МСП) на реструктуризацию кредитных обязательств или получение кредитных каникул в связи со снижением дохода из-за пандемии коронавируса. Почти половина – 5734 или 48% заявлений граждан удовлетворено. От МСП удовлетворено 51% обращений (406).
Поясняется, что 1900 заявлений от граждан было о предоставлении кредитных каникул и 10928 обращений о реструктуризации кредитных договоров. Изменение условий кредитных договоров одобрено 4947 гражданам.
Отмечается, что количество положительных решений в регионе в течение недели заметно увеличилось: до 15 апреля было одобрено только 36% заявлений граждан и 43% обращений от субъектов МСП.
«Мы получаем статистику по одобрению заявок банками в еженедельном режиме и видим, что кредитные учреждения региона все более активно идут навстречу заемщикам, – говорит заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Дмитрий Каменев. – Сегодня уже почти половина обращений одобряется, это позитивная тенденция. Мониторинг одобренных заявлений будет продолжен».
Напомним, что право на отсрочку ежемесячных платежей по кредитам появляется при условии снижения дохода не менее чем на 30% по отношению к среднемесячному доходу за 2019 год в рамках принятого закона № 106 ФЗ от 03.04.2020 и установленных правительством лимитов (Постановление Правительства №435 от 03.04.2020 и Постановление Правительства от 10.04.2020 № 478).
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