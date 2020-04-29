Если город надоел: твоя «Sreda» совсем рядом





Всего в трех минутах езды от Волжского и тридцати пяти до центра Волгограда открывается совсем другая жизнь: в экологически чистом районе уютные дома, прогулочные аллеи, детские площадки и зоны барбекю, баня, открытый бассейн и собственный пак-ресторан - это закрытая частная территория. У многих мечта жить в таком месте, и сейчас лучшее время, чтобы её осуществить.

коттеджный поселок «Sreda» . Здесь расположены 1 и 2-х этажные дома площадью от 120 кв.м., разработанные ведущими дизайнерами Волгоградской области. К коттеджам подведены все коммунальные услуги. Во всем доме - «теплые полы», комфорта добавляют витражные окна. К каждому дому прилегает собственный земельный участок и личная парковка на три машиноместа. В поселке Киляковка сравнительно недавно появился новый. Здесь расположены 1 и 2-х этажные дома площадью от 120 кв.м., разработанные ведущими дизайнерами Волгоградской области. К коттеджам подведены все коммунальные услуги. Во всем доме - «теплые полы», комфорта добавляют витражные окна. К каждому дому прилегает собственный земельный участок и личная парковка на три машиноместа.

«Важно отметить, что стоимость коттеджа равна стоимости квартиры в городе», - подчеркнули сотрудники администрации коттеджного поселка «Sreda».

«В «Sreda» формируется новое мировоззрение: каждый гордится местом, где он живет, и чувствует ответственность за новых соседей и друзей, – поделились впечатлениями новоселы коттеджного поселка. - Ни дорожной пыли, ни городского шума, ни заводов вблизи. Только вы, уют и природа!»

Контактная информация: многоканальный телефон 88002015815, sredadom.ru, инстаграм: @sredadom . Объекты недвижимости продаются по договору купли-продажи, возможна ипотека, рассрочка, принимается материнский капитал.



