Если город надоел: твоя «Sreda» совсем рядом

Общество 29.04.2020 13:55 Реклама
0
29.04.2020 13:55 Реклама
Всего в трех минутах езды от Волжского и тридцати пяти до центра Волгограда открывается совсем другая жизнь: в экологически чистом районе уютные дома, прогулочные аллеи, детские площадки и зоны барбекю, баня, открытый бассейн и собственный пак-ресторан - это закрытая частная территория. У многих мечта жить в таком месте, и сейчас лучшее время, чтобы её осуществить.
В поселке Киляковка сравнительно недавно появился новый коттеджный поселок «Sreda». Здесь расположены 1 и 2-х этажные дома площадью от 120 кв.м., разработанные ведущими дизайнерами Волгоградской области. К коттеджам подведены все коммунальные услуги. Во всем доме - «теплые полы», комфорта добавляют витражные окна. К каждому дому прилегает собственный земельный участок и личная парковка на три машиноместа.
«Важно отметить, что стоимость коттеджа равна стоимости квартиры в городе», - подчеркнули сотрудники администрации коттеджного поселка «Sreda».
«В «Sreda» формируется новое мировоззрение: каждый гордится местом, где он живет, и чувствует ответственность за новых соседей и друзей, – поделились впечатлениями новоселы коттеджного поселка. - Ни дорожной пыли, ни городского шума, ни заводов вблизи. Только вы, уют и природа!»
Контактная информация: многоканальный телефон 88002015815, sredadom.ru, инстаграм: @sredadom. Объекты недвижимости продаются по договору купли-продажи, возможна ипотека, рассрочка, принимается материнский капитал.
Реклама
Жителей Волгоградской области обнадежили смягчением режима самоизоляции после 11 мая29.04.2020 16:56
Общество 29.04.2020 16:56
В Волгоградской области продлили срок действия социальных проездных29.04.2020 16:46
Общество 29.04.2020 16:46
На вокзалах в Волгоградской области оборудовали изоляторы для больных пассажиров29.04.2020 14:42
Общество 29.04.2020 14:42
В Волгограде в День Победы дадут артиллерийский салют без зрителей29.04.2020 14:35
Общество 29.04.2020 14:35
Соцработникам Волгоградской области доплатят за работу вахтовым методом29.04.2020 14:18
Общество 29.04.2020 14:18
Волгоградскую область отметили за яркую меру в противостоянии с коронавирусом29.04.2020 13:54
Общество 29.04.2020 13:54
Росавтодор показал активную стройку дороги в обход Волгограда29.04.2020 12:33
Общество 29.04.2020 12:33
Жителям Волгоградской области хотят запретить ходить в магазины без масок29.04.2020 11:56
Общество 29.04.2020 11:56
Отловом собак в Волгограде займется дорожно-коммунальное предприятие29.04.2020 11:34
Общество 29.04.2020 11:34
Праздничную выплату волгоградским ветеранам увеличили в пять раз29.04.2020 10:57
Общество 29.04.2020 10:57
В Волгоградской гордуме решили наказывать депутатов за ошибочки в декларациях28.04.2020 19:53
Общество 28.04.2020 19:53
Над Волгоградом и городами юга России 9 мая одновременно пролетит военная авиация28.04.2020 15:49
Общество 28.04.2020 15:49
Коронавирус не проник в пять районов Волгоградской области28.04.2020 15:34
Общество 28.04.2020 15:34
Авиакомпании отменили несколько десятков самолетов из Волгограда в мае28.04.2020 14:00
Общество 28.04.2020 14:00
В Волжском открывают автобусные спецмаршруты для дачников28.04.2020 13:14
Общество 28.04.2020 13:14
Реклама