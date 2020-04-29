Волгоградскую область отметили за яркую меру в противостоянии с коронавирусом





в Москве, Брянской и Новосибирской областях. С точки зрения мер по профилактике и нераспространению инфекции лучшими были признаны Ленинградская и Московская области, а также Краснодарский край. При этом самую высокую солидарность общества зафиксировали в Якутии, Иркутской и Самарской областях. Самые эффективные меры поддержки врачей и медперсонала были приняты в Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Калининградской области, а предприятий и работников — в Татарстане, Нижегородской и Челябинской областях. С поддержкой семьи и детей лучше всего справились Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область и Севастополь. Выделить наиболее эффективные меры по противодействию распространения короавируса и предоставить регионам возможность перенимать лучшие решения друг друга – такова цель работы экспертного института социальных исследований, который составил рейтинг российских регионов по эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями. Как сообщает ИА "Высота 102", за последнюю неделю самые эффективные меры по обеспечению работы системы здравоохранения были принятыС точки зрения мер по профилактике и нераспространению инфекции лучшими были признаныПри этом самую высокую солидарность общества зафиксировали вСамые эффективные меры поддержки врачей и медперсонала были принятыа предприятий и работников —. С поддержкой семьи и детей лучше всего справились

Волгоградская область в рейтинге упомянута лишь единожды в разделе «Яркие меры регионов». Речь идет о создании резерва медработников, в который вошли 750 ординаторов ВолгГМУ и выпускников Волгоградского медицинского колледжа, прошедших профессиональную подготовку по диагностике и лечению коронавирусной инфекции и готовых в случае необходимости приступить к оказанию помощи.

В исследовании при этом упоминаются десятки примеров из других регионов России как в деле организации медицинской помощи, поддержки медиков, семей с детьми, предпринимателей.

Например, в Краснодарском крае деньги от штрафов за нарушение режима карантина будут направлены на поддержку малоимущих семей и покупку средств индивидуальной защиты для медиков.

Единовременная стимулирующая выплата в размере 10 тысяч рублей для социальных работников, которые заняты в организации помощи гражданам в период самоизоляции, установлена в Челябинской области.

Единовременную помощь при возникновении экстремальной жизненной ситуации в режиме повышенной готовности смогут получить жители Ханты-Мансийского автономного округа. Средний размер помощи составил 20 тысяч рублей.

Помощь малоимущим жителям окажут в Чеченской республике. Финансовую поддержку в размере от 15-25 тысяч рублей получат 16 823 семьи.

Бесплатное горячее питание для 1500 жителей, попавших в трудное финансовое положение, организовано в Ульяновской области.

В Ставропольском крае установлены дополнительные выплаты врачам и персоналу, пострадавшим от коронавируса. Врачам и медработникам, находящимся в «красной зоне» и заразившимся коронавирусом, предусмотрена единовременная выплата в 1 миллион рублей; в случае гибели медика этой категории, семья погибшего получит единовременную выплату в 3 миллиона рублей.

В этом же регионе правительственные автомобили предоставлены для временного пользования для работников здравоохранения. Всего в распоряжении сотрудников - 59 автомобилей.

В Ленинградской области самозанятые получат единовременные выплаты в размере 7 тысяч рублей. В Свердловской области эта категория населения может рассчитывать на 5 тысяч рублей.

В Ханты-Мансийском автономном округе в детских садах открыты 644 дежурные группы, которые посещают 6265 воспитанников.

В Севастополе семьи получат по 3 тысячи рублей на любого несовершеннолетнего ребёнка.

Среди региональных мер есть и "экзотические". Например, власти Краснодарского края перекопали дороги, которые ведут к зеленым зонам.



