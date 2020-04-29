Общество

Волгоградскую область отметили за яркую меру в противостоянии с коронавирусом

Общество 29.04.2020 13:54
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29.04.2020 13:54


Выделить наиболее эффективные меры по противодействию распространения короавируса и предоставить регионам возможность перенимать лучшие решения друг друга – такова цель  работы экспертного института социальных исследований, который составил рейтинг российских регионов по эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями.  Как сообщает ИА "Высота 102", за последнюю неделю самые эффективные меры по обеспечению работы системы здравоохранения были приняты в Москве, Брянской и Новосибирской областях. С точки зрения мер по профилактике и нераспространению инфекции лучшими были признаны Ленинградская и Московская области, а также Краснодарский край. При этом самую высокую солидарность общества зафиксировали в Якутии, Иркутской и Самарской областях. Самые эффективные меры поддержки врачей и медперсонала были приняты в Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Калининградской области, а предприятий и работников — в Татарстане, Нижегородской и Челябинской областях. С поддержкой семьи и детей лучше всего справились Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область и Севастополь.
Волгоградская область в рейтинге упомянута лишь единожды в разделе  «Яркие меры регионов». Речь идет о создании резерва медработников, в который вошли 750 ординаторов ВолгГМУ и выпускников Волгоградского медицинского колледжа, прошедших  профессиональную подготовку по диагностике и лечению коронавирусной инфекции и готовых в случае необходимости приступить к оказанию помощи.
В исследовании при этом упоминаются десятки примеров из других регионов России как в деле организации медицинской помощи, поддержки медиков, семей с детьми, предпринимателей. 
Например, в Краснодарском крае  деньги от штрафов за нарушение режима карантина будут направлены на поддержку малоимущих семей и покупку средств индивидуальной защиты для медиков.
Единовременная стимулирующая выплата в размере 10 тысяч рублей для социальных работников, которые заняты в организации помощи гражданам в период самоизоляции, установлена в Челябинской области. 
Единовременную  помощь при возникновении экстремальной жизненной ситуации в режиме повышенной готовности смогут получить жители  Ханты-Мансийского автономного округа. Средний размер помощи составил 20 тысяч рублей. 
Помощь малоимущим жителям окажут в Чеченской республике. Финансовую поддержку в размере от 15-25 тысяч рублей получат 16 823 семьи. 
Бесплатное горячее питание для 1500 жителей, попавших в трудное финансовое положение, организовано в Ульяновской области.
В Ставропольском крае установлены дополнительные выплаты врачам и персоналу, пострадавшим от коронавируса. Врачам и медработникам, находящимся в «красной зоне» и заразившимся коронавирусом, предусмотрена единовременная выплата в 1 миллион рублей; в случае гибели медика этой категории, семья погибшего получит единовременную выплату в 3 миллиона рублей. 
В этом же регионе правительственные автомобили предоставлены для временного пользования для работников здравоохранения. Всего в распоряжении сотрудников - 59 автомобилей.
В Ленинградской области самозанятые получат единовременные выплаты в размере 7 тысяч рублей. В Свердловской области эта категория населения может рассчитывать на 5 тысяч рублей. 
В Ханты-Мансийском автономном округе в детских садах открыты 644 дежурные группы, которые посещают 6265 воспитанников. 
В Севастополе семьи получат по 3 тысячи рублей на любого несовершеннолетнего ребёнка.
Среди региональных мер есть и "экзотические". Например, власти Краснодарского края перекопали дороги, которые ведут к зеленым зонам. 

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