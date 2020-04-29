В Волгоградской области коронавирус выявлен у 313 человек





За минувшие сутки в Волгоградской области выявлено 16 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции нового типа. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщает сайт правительства России стопкоронавирус.рф. Таким образом, общее количество заразившихся COVID-19 в регионе достигло 313 человек, из которых 8 скончались и 46 выздоровели.

Под наблюдением в режиме обязательной самоизоляции на дому в Волгоградской области остаются 2562 человека. В больницах с подозрением на заболевание находятся 718 человек, из которых 689 взрослых и 29 детей.