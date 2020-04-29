Здравоохранение

В Волгоградской области коронавирус выявлен у 313 человек

Здравоохранение 29.04.2020 11:55
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29.04.2020 11:55


За минувшие сутки в Волгоградской области выявлено 16 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции нового типа. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщает сайт правительства России стопкоронавирус.рф. Таким образом, общее количество заразившихся COVID-19 в регионе достигло 313 человек, из которых 8 скончались и 46 выздоровели. 
Под наблюдением в режиме обязательной самоизоляции на дому в Волгоградской области остаются 2562 человека. В больницах с подозрением на заболевание находятся 718 человек, из которых 689 взрослых и 29 детей.

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