Праздничную выплату волгоградским ветеранам увеличили в пять раз

Общество 29.04.2020 10:57
0
29.04.2020 10:57
С одной до пяти тысяч рублей решено увеличить размер единовременной выплаты волгоградским ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, награжденным медалью «За оборону Сталинграда», сообщает ИА «Высота 102». Сегодня на заседании гордумы рассмотрен соответствующий вопрос повестки «О внесении изменения в решение Волгоградской городской Думы от 16.04.2014 № 12/361 «Об установлении ежегодных единовременных денежных выплат в связи с Днем разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год), Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (1945 год) и об оказании дополнительных мер социальной поддержки путем вручения подарочных наборов ветеранам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в Сталинградской битве, труженикам тыла, награжденным медалью «За оборону Сталинграда».
Реклама
Росавтодор показал активную стройку дороги в обход Волгограда29.04.2020 12:33
Общество 29.04.2020 12:33
Жителям Волгоградской области хотят запретить ходить в магазины без масок29.04.2020 11:56
Общество 29.04.2020 11:56
Отловом собак в Волгограде займется дорожно-коммунальное предприятие29.04.2020 11:34
Общество 29.04.2020 11:34
В Волгограде 6-километровый участок Третьей Продольной затронет дачи28.04.2020 21:14
Общество 28.04.2020 21:14
В Волгоградской гордуме решили наказывать депутатов за ошибочки в декларациях28.04.2020 19:53
Общество 28.04.2020 19:53
Над Волгоградом и городами юга России 9 мая одновременно пролетит военная авиация28.04.2020 15:49
Общество 28.04.2020 15:49
Коронавирус не проник в пять районов Волгоградской области28.04.2020 15:34
Общество 28.04.2020 15:34
Авиакомпании отменили несколько десятков самолетов из Волгограда в мае28.04.2020 14:00
Общество 28.04.2020 14:00
В Волжском открывают автобусные спецмаршруты для дачников28.04.2020 13:14
Общество 28.04.2020 13:14
В Волгограде создают государственную систему защиты персональных данных28.04.2020 10:41
Общество 28.04.2020 10:41
Не сойти с дистанции: волгоградцы провели первый месяц без работы и друзей28.04.2020 09:37
Общество 28.04.2020 09:37
Волгоградцы теряют уверенность в завтрашнем дне28.04.2020 08:19
Общество 28.04.2020 08:19
Пандемия может помочь волгоградскому «Ротору» попасть в премьер-лигу27.04.2020 19:21
Общество 27.04.2020 19:21
Оперштаб Волгоградской области выдал скудные подробности про новых заболевших27.04.2020 19:03
Общество 27.04.2020 19:03
В Советском районе Волгограда опрокинулся прицеп «КАМАЗа» с древесиной27.04.2020 16:04
Общество 27.04.2020 16:04
Реклама