В Волгограде вычислили и повязали двух телефонных мошенников

Происшествия 29.04.2020 10:00
0
29.04.2020 10:00
Двоих подозреваемых в серии телефонных мошенничеств задержали в Волгограде полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, 34-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления житель Волгограда и его 32-летняя сожительница, по версии следствия, звонили на номера случайных абонентов, представлялись их родственниками либо знакомыми.
Злоумышленники сообщали, что совершили административное правонарушение и просили перевести деньги якобы за освобождение от ответственности. Поверившие им граждане, преимущественно жители Краснодарского края различных возрастных категорий, переводили на счета подозреваемых от 2 до 20 тысяч рублей.
Преступления совершались с декабря 2019 года по апрель 2020 года. Оперативники располагают информацией о 25 потерпевших от действий подозреваемых, однако не исключают, что их гораздо больше.
В ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты банковские карты, сим-карты, мобильные телефоны, черновые записи и иные документы, указывающие на причастность задержанных к противоправной деятельности.
Возбуждено уголовное дело.
Реклама
Волгоградец остался без секса и денег28.04.2020 14:12
Происшествия 28.04.2020 14:12
Волгоградец угрожал продавцу пистолетом из-за фаст-фуда28.04.2020 11:17
Происшествия 28.04.2020 11:17
В Волгограде автовоз из Ингушетии снес внедорожник: пострадали два человека28.04.2020 10:07
Происшествия 28.04.2020 10:07
В Волгограде полковник МВД тяжело ранен при взрыве на улице Хорошева27.04.2020 20:14
Происшествия 27.04.2020 20:14
Под Волгоградом водитель сбил на остановке лавочку с девушкой27.04.2020 19:30
Происшествия 27.04.2020 19:30
Волгоградцев атаковали странными звонками о штрафах за нарушение режима самоизоляции27.04.2020 16:50
Происшествия 27.04.2020 16:50
В Волгоградской области аферист задорого продавал пенсионерам дешевые газоанализаторы27.04.2020 11:50
Происшествия 27.04.2020 11:50
Под Волгоградом разбилась компания молодежи на мопеде27.04.2020 10:13
Происшествия 27.04.2020 10:13
В Волгограде жена воткнула супругу нож в грудь27.04.2020 09:13
Происшествия 27.04.2020 09:13
В Волгограде трамвай сошел с рельсов27.04.2020 08:55
Происшествия 27.04.2020 08:55
Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Волгоградской области26.04.2020 09:46
Происшествия 26.04.2020 09:46
В Волгоградской области учительница дала отпор мошенникам25.04.2020 11:01
Происшествия 25.04.2020 11:01
На трассе Волгоград-Москва легковушка врезалась в «КамАЗ»25.04.2020 09:20
Происшествия 25.04.2020 09:20
В Волгограде водитель иномарки протаранил такси с пассажирами24.04.2020 10:26
Происшествия 24.04.2020 10:26
В Волгоградской области двое мужчин отобрали кошелек у пенсионерки23.04.2020 15:10
Происшествия 23.04.2020 15:10
Реклама