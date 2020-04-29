Происшествия

В Волгограде вычислили и повязали двух телефонных мошенников

Происшествия 29.04.2020 10:00
0
29.04.2020 10:00


Двоих подозреваемых в серии телефонных мошенничеств задержали в Волгограде полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, 34-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления житель Волгограда и его 32-летняя сожительница, по версии следствия, звонили на номера случайных абонентов, представлялись их родственниками либо знакомыми.

Злоумышленники сообщали, что совершили административное правонарушение и просили перевести деньги якобы за освобождение от ответственности. Поверившие им граждане, преимущественно жители Краснодарского края различных возрастных категорий, переводили на счета подозреваемых от 2 до 20 тысяч рублей.
Преступления совершались с декабря 2019 года по апрель 2020 года. Оперативники располагают информацией о 25 потерпевших от действий подозреваемых, однако не исключают, что их гораздо больше.

В ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты банковские карты, сим-карты, мобильные телефоны, черновые записи и иные документы, указывающие на причастность задержанных к противоправной деятельности.
Возбуждено уголовное дело. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Дистанционная подготовка к ЕГЭ

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Происшествия
28.04.2020 14:12
Происшествия 28.04.2020 14:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.04.2020 11:17
Происшествия 28.04.2020 11:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.04.2020 10:07
Происшествия 28.04.2020 10:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.04.2020 20:14
Происшествия 27.04.2020 20:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.04.2020 19:30
Происшествия 27.04.2020 19:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.04.2020 16:50
Происшествия 27.04.2020 16:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.04.2020 11:50
Происшествия 27.04.2020 11:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.04.2020 10:13
Происшествия 27.04.2020 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.04.2020 09:13
Происшествия 27.04.2020 09:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.04.2020 08:55
Происшествия 27.04.2020 08:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.04.2020 09:46
Происшествия 26.04.2020 09:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.04.2020 11:01
Происшествия 25.04.2020 11:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.04.2020 09:20
Происшествия 25.04.2020 09:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.04.2020 10:26
Происшествия 24.04.2020 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.04.2020 15:10
Происшествия 23.04.2020 15:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:42
Коронавирус захватил еще один район Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:33
Росавтодор показал активную стройку дороги в обход ВолгоградаСмотреть фотографии
11:56
Жителям Волгоградской области хотят запретить ходить в магазины без масокСмотреть фотографии
11:55
В Волгоградской области коронавирус выявлен у 313 человекСмотреть фотографии
11:34
Отловом собак в Волгограде займется дорожно-коммунальное предприятиеСмотреть фотографии
11:02
«Рубль Бум» поддерживает население специальными акциями и ценамиСмотреть фотографии
10:57
Праздничную выплату волгоградским ветеранам увеличили в пять разСмотреть фотографии
10:39
Ростсельмаш премирует лучших операторов своей техники легковыми автомобилямиСмотреть фотографии
10:36
Волгоградская область – вторая в ЮФО по уровню смертности от коронавирусаСмотреть фотографии
10:00
В Волгограде вычислили и повязали двух телефонных мошенниковСмотреть фотографии
09:46
В Волгоградской области продлят запрет на посещение лесовСмотреть фотографии
09:01
Управляющий Южного филиала Газпромбанка Сергей Селютин: «Важно - соответствовать ожиданиям клиентов»Смотреть фотографии
21:14
В Волгограде 6-километровый участок Третьей Продольной затронет дачиСмотреть фотографии
20:08
«Бац! И нас нет»: как микробизнес в Волгограде цепляется за жизньСмотреть фотографииCмотреть видео
19:53
В Волгоградской гордуме решили наказывать депутатов за ошибочки в декларацияхСмотреть фотографии
18:52
Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до 11 маяСмотреть фотографии
18:05
Для бизнеса Волгограда подготовили дополнительные меры поддержкиСмотреть фотографии
16:09
Банк «Открытие» за 1 квартал 2020 года заработал 2,9 млрд рублей чистой прибыли по РСБУСмотреть фотографии
15:54
Дмитрий Медведев призвал членов «ЕР» отдать апрельскую зарплату медикам и нуждающимсяСмотреть фотографии
15:49
Над Волгоградом и городами юга России 9 мая одновременно пролетит военная авиацияСмотреть фотографии
15:34
Коронавирус не проник в пять районов Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:16
Объемы производства на Волгоградском алюминиевом заводе сохраняются на уровне 4 квартала минувшего годаСмотреть фотографии
14:12
Волгоградец остался без секса и денегСмотреть фотографии
14:10
В Волгоградскую область завезли коронавирус из КалмыкииСмотреть фотографии
14:00
Авиакомпании отменили несколько десятков самолетов из Волгограда в маеСмотреть фотографии
13:49
Волгоградский депутат расстается с мандатом ради государственного чинаСмотреть фотографии
13:34
Юрий Чехов ушел с поста руководителя Волгоградского реготделения «Деловой России»Смотреть фотографии
13:14
В Волжском открывают автобусные спецмаршруты для дачниковСмотреть фотографии
12:26
Жителю Волгограда добавили срок после смерти избитого мужчиныСмотреть фотографии
11:57
В Волгоградской области почти 300 заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 