В Волгограде вычислили и повязали двух телефонных мошенников





Двоих подозреваемых в серии телефонных мошенничеств задержали в Волгограде полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, 34-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления житель Волгограда и его 32-летняя сожительница, по версии следствия, звонили на номера случайных абонентов, представлялись их родственниками либо знакомыми.





Злоумышленники сообщали, что совершили административное правонарушение и просили перевести деньги якобы за освобождение от ответственности. Поверившие им граждане, преимущественно жители Краснодарского края различных возрастных категорий, переводили на счета подозреваемых от 2 до 20 тысяч рублей.

Преступления совершались с декабря 2019 года по апрель 2020 года. Оперативники располагают информацией о 25 потерпевших от действий подозреваемых, однако не исключают, что их гораздо больше.





В ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты банковские карты, сим-карты, мобильные телефоны, черновые записи и иные документы, указывающие на причастность задержанных к противоправной деятельности.

Возбуждено уголовное дело.



