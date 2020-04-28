Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до 11 мая

Федеральные новости 28.04.2020 18:52
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28.04.2020 18:52
Нерабочие дни в России с сохранением зарплаты продлены до 11 мая. Об этом сегодня на совещании с членами правительства России заявил президент России Владимир Путин, сообщает ИА «Высота 102».
"Ситуация остается очень сложной. Но пик еще не пройдет. Мы перед новым напряженным этапом эпидемии. Риск заразиться выходит на верхнюю планку", - отметил Путин.
Правительству, Роспотребнадзору в течении недели к 5 мая президент дал поручение подготовить рекомендации для поэтапного выхода из режимов ограничений.
Путин акцентировал внимание на персональной ответственности глав регионов за реализацию мер поддержки бизнесу и населению, разработанных правительством. «Для поддержания экономики и граждан мы последовательно приняли несколько пакетов мер, выделили беспрецедентные ресурсы. Также строго и оперативно эти меры должны выполняться на местах», - отметил Владимир Путин.
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