Экономика

Ростсельмаш премирует лучших операторов своей техники легковыми автомобилями

Экономика 29.04.2020 10:39 Реклама
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29.04.2020 10:39 Реклама


Ростсельмаш объявил о старте программы «Ставим рекорды вместе», по результатам которой 30 самых результативных хозяйств получат в качестве вознаграждения автомобили LADA 4x4 Urban 3D 2020г.
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании ООО «КиТ», официального дилера Ростсельмаш по Волгоградской области, в соревнованиях может принять участие любой российский сельхозпроизводитель, имеющий возможность и желание продемонстрировать результаты работы в одной из следующих номинаций (или во всех):
— «Тракторы RSM 2000»;
— «Кормоуборочные комбайны RSM F»;
— «Зерноуборочные комбайны TORUM, RSM 161, ACROS».
Программа действует с 14.04.2020 г. по 30.11.2020 г включительно.
Результаты соревнований будут объявлены после 15.12.2020г. Все подробности на сайте www.ppr.rostselmash.com.

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