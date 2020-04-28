Над Волгоградом и городами юга России 9 мая одновременно пролетит военная авиация

Общество 28.04.2020 15:49
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28.04.2020 15:49
126 самолетов и 84 вертолета будут задействованы в одновременном демонстрационном пролете над городами, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы Южного военного округа, пролеты авиации будут проведены 9 мая 2020 года в 10 часов утра по местному времени в Волгограде и еще 11-ти городах на территории округа. «Пролеты авиации синхронизированы с торжественными построениями в воинских частях и возложениями венков, а также согласованы с главами администраций субъектов РФ, органами местного самоуправления», – пояснили военные.
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