Экономика 28.04.2020 16:09
0
28.04.2020 16:09
Операционные доходы банка «Открытие» (до отчислений в резервы) за I квартал 2020 года составили 26 млрд рублей, что на 14% лучше результата за аналогичный период прошлого года. Положительное влияние на финансовый результат банка оказал рост чистого комиссионного дохода на 32% (с 4,9 млрд рублей до 6,5 млрд рублей). Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Объем активов банка «Открытие» в I квартале по РСБУ увеличился на 2,3% до 2,37 трлн рублей.
Кредитный портфель (до вычета резервов) увеличился за счет розничного направления на 44 млрд рублей (+3,0%) и на 1 апреля составил 1,45 трлн рублей.
Объем вложений в ценные бумаги по итогам квартала сократился на 81 млрд руб. (10,1%), преимущественно за счет облигаций Банка России, что связано с перераспределением структуры ликвидных активов «Открытия».
В I квартале средства клиентов на счетах в банке «Открытие» увеличились на 40 млрд рублей (+2,3%) и составили на 1 апреля 1,78 трлн рублей. При этом средства частных клиентов выросли на 18,3 млрд рублей (+2,0%) до 925,2 млрд рублей, средства юридических лиц – на 21,4 млрд рублей (+2,6%) до 853,0 млрд рублей. Наблюдается приток средств клиентов на текущие счета.
Регуляторный капитал банка в I квартале 2020 года снизился на 6,3 млрд руб. (-2,0%), преимущественно за счет отрицательной переоценки ценных бумаг, составив на 1 апреля 306 млрд рублей.
Нормативы достаточности капитала банк «Открытие» выполняет с запасом. В частности, Н1.0 по состоянию на 1 апреля составил 13,1% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок). При расчете нормативов и регуляторного капитала кредитная организация не применяла временные регуляторные послабления для банков, введенные ЦБ РФ.
Реклама
«Бац! И нас нет»: как микробизнес в Волгограде цепляется за жизнь28.04.2020 16:28
Экономика 28.04.2020 16:28
Объемы производства на Волгоградском алюминиевом заводе сохраняются на уровне 4 квартала минувшего года28.04.2020 14:16
Экономика 28.04.2020 14:16
Новый фунгицид поможет раскрыть потенциал поля28.04.2020 11:06
Экономика 28.04.2020 11:06
Мэрия Волгограда берет еще один миллиард для перекредитования27.04.2020 19:12
Экономика 27.04.2020 19:12
Навсегда в наших сердцах В.И. Грайфер…27.04.2020 16:59
Экономика 27.04.2020 16:59
У жителей Волгоградской области подсчитали накопления на банковских счетах27.04.2020 12:38
Экономика 27.04.2020 12:38
Банк «Открытие» запускает ипотеку по ставке 6,25%27.04.2020 11:47
Экономика 27.04.2020 11:47
Юрий Чехов: «Время одиночек уходит»27.04.2020 09:29
Экономика 27.04.2020 09:29
Волгоградцам напомнили о доходах из прошлой жизни26.04.2020 11:58
Экономика 26.04.2020 11:58
В Волгоградской области подрастает уровень безработицы25.04.2020 10:32
Экономика 25.04.2020 10:32
ВТБ в Волгоградской области выдал первый жилищный кредит под 6,5%24.04.2020 11:23
Экономика 24.04.2020 11:23
Росстат порадовал жителей Волгоградской области их зарплатой до пандемии24.04.2020 09:39
Экономика 24.04.2020 09:39
Банк «Открытие» запустил онлайн технологию для юридических лиц по работе с наличной выручкой23.04.2020 16:02
Экономика 23.04.2020 16:02
Банк «Открытие» объединил контакт-центры группы на единой технологической платформе23.04.2020 13:46
Экономика 23.04.2020 13:46
Администрация Волгограда заняла миллиард рублей23.04.2020 11:03
Экономика 23.04.2020 11:03
Реклама