Экономика

Объемы производства на Волгоградском алюминиевом заводе сохраняются на уровне 4 квартала минувшего года

Экономика 28.04.2020 14:16 Новости компаний
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28.04.2020 14:16 Новости компаний


ОК "Русал" в I квартале 2020 года увеличил выпуск алюминия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3%, до 940 тысяч тонн, следует из сообщения компании.
Комментируя результаты работы компании, генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин отметил, что, несмотря на экономические вызовы первых трех месяцев текущего года, РУСАЛ завершил отчетный период с хорошими операционными результатами благодаря профессиональной работе и гибкости в принятии решений менеджмента компании. 
«В 1 квартале 2020 года снизились на 17,4% по сравнению с 4 кварталом 2019 года продажи алюминия, однако это снижение – эффект высокой базы, связанной с ростом продаж в последние три месяца прошлого года. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1 квартале 2020 года продажи выросли на 2,0%. Также доля продукции с добавленной стоимостью в общем объеме продаж стала сопоставимой с уровнем 2017 года до введения санкций OFAC – в 1 квартале 2020 года она составила 46%», - отметил Евгений Никитин.
Несмотря на непростую экономическую  ситуацию, связанную с коронавирусом,  объемы производства продукции Волгоградского алюминиевого завода по итогам 1 квартала  2020 года находятся на уровне 4 квартала года предыдущего. 
Как сообщили  ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия,  в январе – марте  на предприятии произведено свыше 17, 5 тыс. тонн алюминия и более 26 тыс. тонн анодных блоков.
Реализация продукции с добавленной стоимостью возросла на 7,9% и составила 12,6 тыс. тонн.
В сбытовой корзине ВгАЗа доля отгрузки алюминия на внутренний рынок и страны СНГ выросла на 3% и составляет на сегодняшний день 96%. Оставшиеся 4 % поставляются преимущественно в страны Европы.
 
 

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