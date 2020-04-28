Здравоохранение

В Волгоградскую область завезли коронавирус из Калмыкии

Здравоохранение 28.04.2020 14:10
0
28.04.2020 14:10


Из 25 новых случаев коронавируса в Волгоградской области 11 выявлено в городе-герое. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные регионального оперативного штаба, пять человек заболели в Михайловском районе, двое - в Камышинском. В Палласовском, Городищенском, Ленинском, Суровикинском, Киквидзенском районах и Волжском – по одному зараженному. Еще один случай коронавирусной инфекции завозной из республики Калмыкия.
11 заболевших приехали в регион из Москвы и Санкт-Петербурга, еще 14 заболели после контактирования с носителями вируса.
В региональном оперштабе напоминают, что все граждане, прибывшие из эндемичных регионов России, обязаны соблюдать 14-дневный карантин без права покидать место проживания.
Всего в Волгоградской области выявлено 297 фактов заражения COVID-2019. 47 человек уже выздоровели, 8 – погибли.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Дистанционная подготовка к ЕГЭ

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Здравоохранение
28.04.2020 11:57
Здравоохранение 28.04.2020 11:57
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.04.2020 10:53
Здравоохранение 28.04.2020 10:53
Комментарии

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
28.04.2020 10:41
Здравоохранение 28.04.2020 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
27.04.2020 15:12
Здравоохранение 27.04.2020 15:12
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.04.2020 14:48
Здравоохранение 27.04.2020 14:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.04.2020 19:19
Здравоохранение 26.04.2020 19:19
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.04.2020 14:02
Здравоохранение 26.04.2020 14:02
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.04.2020 13:07
Здравоохранение 26.04.2020 13:07
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.04.2020 17:07
Здравоохранение 25.04.2020 17:07
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.04.2020 18:32
Здравоохранение 24.04.2020 18:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.04.2020 17:35
Здравоохранение 24.04.2020 17:35
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.04.2020 14:29
Здравоохранение 24.04.2020 14:29
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.04.2020 12:12
Здравоохранение 24.04.2020 12:12
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
24.04.2020 11:45
Здравоохранение 24.04.2020 11:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.04.2020 17:19
Здравоохранение 23.04.2020 17:19
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:28
«Бац! И нас нет»: как микробизнес в Волгограде цепляется за жизньСмотреть фотографииCмотреть видео
16:09
Банк «Открытие» за 1 квартал 2020 года заработал 2,9 млрд рублей чистой прибыли по РСБУСмотреть фотографии
15:54
Дмитрий Медведев призвал членов «ЕР» отдать апрельскую зарплату медикам и нуждающимсяСмотреть фотографии
15:34
Коронавирус не проник в пять районов Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:16
Объемы производства на Волгоградском алюминиевом заводе сохраняются на уровне 4 квартала минувшего годаСмотреть фотографии
14:12
Волгоградец остался без секса и денегСмотреть фотографии
14:10
В Волгоградскую область завезли коронавирус из КалмыкииСмотреть фотографии
14:00
Авиакомпании отменили несколько десятков самолетов из Волгограда в маеСмотреть фотографии
13:49
Волгоградский депутат расстается с мандатом ради государственного чинаСмотреть фотографии
13:34
Юрий Чехов ушел с поста руководителя Волгоградского реготделения «Деловой России»Смотреть фотографии
13:14
В Волжском открывают автобусные спецмаршруты для дачниковСмотреть фотографии
12:26
Жителю Волгограда добавили срок после смерти избитого мужчиныСмотреть фотографии
11:57
В Волгоградской области почти 300 заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
10:53
Губернатор Волгоградской области высказался о продлении режима самоизоляцииСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде создают государственную систему защиты персональных данныхСмотреть фотографии
10:41
Капитал Медстрах: мифы и правда о коронавирусеСмотреть фотографии
10:30
В деле о покушении на жизнь полковника МВД в Волгограде появилась новая версияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:24
Волгоградская гордума по примеру старших коллег уходит на удаленкуСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде автовоз из Ингушетии снес внедорожник: пострадали два человекаСмотреть фотографии
09:37
Не сойти с дистанции: волгоградцы провели первый месяц без работы и друзейСмотреть фотографии
08:19
Волгоградцы теряют уверенность в завтрашнем днеСмотреть фотографии
22:17
В СУ СКР по Волгоградской области раскрыли первые подробности покушения на жизнь полковника МВДСмотреть фотографииCмотреть видео
20:14
В Волгограде полковник МВД тяжело ранен при взрыве на улице ХорошеваСмотреть фотографииCмотреть видео
19:30
Под Волгоградом водитель сбил на остановке лавочку с девушкойСмотреть фотографии
19:21
Пандемия может помочь волгоградскому «Ротору» попасть в премьер-лигуСмотреть фотографии
19:12
Мэрия Волгограда берет еще один миллиард для перекредитованияСмотреть фотографии
19:03
Оперштаб Волгоградской области выдал скудные подробности про новых заболевшихСмотреть фотографии
16:59
Навсегда в наших сердцах В.И. Грайфер…Смотреть фотографии
16:50
Волгоградцев атаковали странными звонками о штрафах за нарушение режима самоизоляцииСмотреть фотографииCмотреть видео
16:04
В Советском районе Волгограда опрокинулся прицеп «КАМАЗа» с древесинойСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 