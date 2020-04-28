В Волгоградскую область завезли коронавирус из Калмыкии





Из 25 новых случаев коронавируса в Волгоградской области 11 выявлено в городе-герое. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные регионального оперативного штаба, пять человек заболели в Михайловском районе, двое - в Камышинском. В Палласовском, Городищенском, Ленинском, Суровикинском, Киквидзенском районах и Волжском – по одному зараженному. Еще один случай коронавирусной инфекции завозной из республики Калмыкия.

11 заболевших приехали в регион из Москвы и Санкт-Петербурга, еще 14 заболели после контактирования с носителями вируса.

В региональном оперштабе напоминают, что все граждане, прибывшие из эндемичных регионов России, обязаны соблюдать 14-дневный карантин без права покидать место проживания.

Всего в Волгоградской области выявлено 297 фактов заражения COVID-2019. 47 человек уже выздоровели, 8 – погибли.



