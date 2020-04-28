Авиакомпании отменили несколько десятков самолетов из Волгограда в мае





В расписание работы Волгоградского аэропорта вновь внесли изменения. Как сообщили ИА «Высота 102» в аэропорту, приостановлены рейсы, связывающие Волгоград с другими регионами.

В частности, авиакомпанией Аэрофлот приостановлены рейсы:

- SU 1182/1183 Москва - Волгоград - Москва – со 2 по 4 мая, с 6 по 9 мая, с 12 по 31 мая 2020 года,

- SU 1184/1185 Москва - Волгоград - Москва – со 2 мая по 1 июня 2020 года,

- SU 1186/1187 Москва - Волгоград - Москва – с 1 по 10 мая 2020 года,

- SU 1188/1189 Москва - Волгоград - Москва – с 1 по 31 мая 2020 года.

Также приостановлено выполнение рейсов авиакомпании S7 Airlines:

- S7 2141/2142 Москва – Волгоград – Москва – с 12 по 28 мая 2020 года,

- S7 2145/2146 Москва – Волгоград – Москва – по 1 июня 2020 года.

Авиакомпания Utair приостановила полетную программу до середины мая по следующим направлениям (и обратно):

- в Уфу и Краснодар– по 13 мая (UT 169, UT170, UT307, UT308),

- в Ростов-на-Дону – по 15 мая (UT161/162),

- в Астрахань и Сочи - по 16 мая (UT 141, UT142, UT149, UT150).

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» до конца мая не будет выполнять рейсы в Москву и Санкт-Петербург и обратно.



