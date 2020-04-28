Авиакомпании отменили несколько десятков самолетов из Волгограда в мае

Общество 28.04.2020 14:00
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28.04.2020 14:00
В расписание работы Волгоградского аэропорта вновь внесли изменения. Как сообщили ИА «Высота 102» в аэропорту, приостановлены рейсы, связывающие Волгоград с другими регионами.
В частности, авиакомпанией Аэрофлот приостановлены рейсы:
- SU 1182/1183 Москва - Волгоград - Москва – со 2 по 4 мая, с 6 по 9 мая, с 12 по 31 мая 2020 года,
- SU 1184/1185 Москва - Волгоград - Москва – со 2 мая по 1 июня 2020 года,
- SU 1186/1187 Москва - Волгоград - Москва – с 1 по 10 мая 2020 года,
- SU 1188/1189 Москва - Волгоград - Москва – с 1 по 31 мая 2020 года.
Также приостановлено выполнение рейсов авиакомпании S7 Airlines:
- S7 2141/2142 Москва – Волгоград – Москва – с 12 по 28 мая 2020 года,
- S7 2145/2146 Москва – Волгоград – Москва – по 1 июня 2020 года.
Авиакомпания Utair приостановила полетную программу до середины мая по следующим направлениям (и обратно):
- в Уфу и Краснодар– по 13 мая (UT 169, UT170, UT307, UT308),
- в Ростов-на-Дону – по 15 мая (UT161/162),
- в Астрахань и Сочи - по 16 мая (UT 141, UT142, UT149, UT150).
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» до конца мая не будет выполнять рейсы в Москву и Санкт-Петербург и обратно.
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