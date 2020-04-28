Волгоградец угрожал продавцу пистолетом из-за фаст-фуда





Полицейские задержали 50-летнего безработного жителя Волгограда, угрожавшего убить продавца фаст-фуда из-за претензий к приготовленному блюду. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, звонок в полицию от 29-летней работницы одной из точек быстрого питания в Красноармейском районе Волгограда поступил 19 апреля.

По словам женщины, в этот день к павильону подошел мужчина и заказал фаст-фуд на вынос. При получении заказа клиент оказался недовольным приготовленным блюдом и устроил конфликт, в ходе которого стал угрожать продавцу предметом, похожим на пистолет, и высказывать угрозы убийством.

Подозреваемого задержали. Он сознался в содеянном и пояснил, что угрожал женщине пневматическим пистолетом.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За содеянное ему грозит до 2 лет лишения свободы.



