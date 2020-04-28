Губернатор Волгоградской области высказался о продлении режима самоизоляции





Резкое увеличение количества заболевших коронавирусом в Волгоградской области может произойти с 10 по 15 мая. Такой прогноз, как сообщает ИА «Высота 102», дал сегодня губернатор Андрей Бочаров во время рабочей поездки в перепрофилированную под инфекционный госпиталь больницу №1, расположенную в Кировском районе Волгограда.





По словам главы региона, на майские праздники в город-герой и в область приедет значительное число людей, которые проживают в других субъектах России, в том числе неблагополучных по ситуации с COVID-2019. Поэтому следующая волна заболевания может возникнуть к 20 мая или к 1 июня.

«Рассчитываем, что к концу апреля нам понадобится еще две недели, чтобы понять, какой объем заболевших будет в этот период. Поэтому, исходя из этого, рассматривается вопрос, на какой срок необходимо продолжать режим самоизоляции. Обсуждаем эту тему с экспертами», - пояснил Бочаров. Губернатор отметил, что решение будет принято в ближайшие пару дней.

Напомним, режим самоизоляции в Волгоградской области установлен с 1 по 30 апреля.

Санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе Андрей Бочаров назвал «стабильной, прогнозируемой и контролируемой». На сегодняшний день в медучреждениях развернуто около 2000 коек для больных коронавирусом. В мае этот показатель удвоится. В настоящее время, как добавил губернатор, только 10% от имеющихся мест в стационарах используются для зараженных COVID-2019.

Бочаров также заявил о необходимости усилить амбулаторное звено за счет приобретения для поликлиник современного оборудования – компьютерных томографов, рентген-аппаратов УЗИ для диагностирования вируса на ранних сроках.

Глава региона подчеркнул, что некоторые специалисты не исключают возвращение коронавируса осенью или зимой. «Сейчас сложно прогнозировать, когда это произойдет. Но мы должны быть готовы и к такому варианту развития событий», - заключил губернатор.

По состоянию на 27 апреля в Волгоградской области коронавирусом заболели 272 человека, из которых 8 скончались.