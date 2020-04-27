Происшествия

Под Волгоградом водитель сбил на остановке лавочку с девушкой

Происшествия 27.04.2020 19:30
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27.04.2020 19:30


Сегодня водитель легкового автомобиля сбил на остановке СНТ "Звезда" лавочку вместе с сидящей на ней девушкой. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло в 16:40 на 15 км автодороги "Волгоград-Котельниково-Сальск".

По предварительной информации, водитель автомобиля "ВАЗ-21102", двигаясь с Волгограда в сторону поселка Соляной, не справился с управлением и совершил наезд на лавочку остановки. В результате пострадала девушка 2001 года рождения, которая сидела на лавочке. Она госпитализирована в больницу с многочисленными переломами ног и таза. Также пострадал водитель. У него травма головы.

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