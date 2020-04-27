Общество 27.04.2020 19:03
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27.04.2020 19:03
Оперштаб Волгоградской области скупо проинформировал о новых заболевших коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе, 6 случаев зарегистрировано в Урюпинском районе. В Волгограде и в Николаевском районе – по 5 случаев, 4 случая – в Михайловском районе, 3 – в Волжском. В Быковском районе двое заболевших коронавирсом. В Палласовском, Котельниковском, Среднеахтуинском, Городищенском и Дубовском – по одному. Половина случаев – это заразившиеся COVID-19, которые прибыли в Волгоградскую область из эндемичных территорий. Вторая половина – выявленные по контактам с теми, у кого был подтвержден диагноз.
Раньше оперштаб публиковал возраст заболевших, а также сообщал о месте их госпитализации.
Напомним, всего в Волгоградской области зарегистрировано 272 случая заболевания коронавирусом. Восемь человек скончались.
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