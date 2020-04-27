Общество 27.04.2020 16:04
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27.04.2020 16:04
В Советском районе Волгограда на Второй Продольной магистрали опрокинулся прицеп фуры, груженой древесиной. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, ДТП случилось в районе остановки «Авторынок» на проспекте Университетском. По предварительным данным, автоавария произошла из-за неудачного маневра «КАМАЗа» при выполнении поворота.
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