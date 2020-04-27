Расследования 27.04.2020 15:54
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27.04.2020 15:54
54-летняя жительница Волжского стала жертвой афериста, с которым познакомилась в социальной сети. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, у работницы одного из промышленных предприятий завязалась романтическая переписка с иностранцем, который представился ей англичанином, живущим в Париже и служащим на корабле в миротворческой миссии ООН. Переписка велась на русском языке – по словам иностранца, он пользовался онлайн-переводчиком. За время переписки мужчина пропадал на несколько дней, ссылаясь на шторм в море и, как следствие, отсутствие связи. Первый раз он попросил волжанку перевести деньги якобы на оформление документов на отпуск, пообещав приехать к ней в гости в Волжский.
Женщина взяла в банке кредит, обменяла деньги на доллары США и перевела злоумышленнику. На этом просьбы выслать деньги не прекратились. Во второй раз он попросил деньги на самолет до России. Для правдоподобности аферист привлек к их общению еще одного иностранца, якобы своего сослуживца, который заверил волжанку, что такими переводами пользовалась его супруга и они безопасны. Поверив, женщина взяла еще один кредит и также перевела через платежную систему, но уже на другое имя.
Когда сумма переводов составила свыше 6,5 тысяч долларов США, и так называемый иностранец перестал выходить на связь, волжанка поняла, что ее обманули.
В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личности и задержание мошенника. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере».
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