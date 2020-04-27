Происшествия

Волгоградцев атаковали странными звонками о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Происшествия 27.04.2020 16:50
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27.04.2020 16:50




Одним из способов мошенничества назвала вице-губернатор Волгоградской области звонки жителям региона с предложением уплатить штрафы за нарушение режима самоизоляции в упрощенном порядке, сообщает ИА "Высота 102". Анна Писемская сообщила сегодня на брифинге, что за минувшие выходные в колл-центр поступило много звонков от граждан, которые были в недоумении по поводу таких звонков и штрафов. 
"Хотелось бы обратиться к гражданам Волгоградской области. У нас никто не осуществляет обзвон граждан с предложением уплатить в упрощенном порядке те штрафы, которые якобы на них были выписаны", - заявила Писемская. По ее словам, существует определенный порядок, который предусматривает составление протокола об административном нарушении в присутствии гражданина. Окончательное решение, в том числе и сумму штрафа, озвучивает суд.
"Прошу считать такие звонки на ваши телефоны с предложением о досрочной уплате штрафа одним из способом проявления мошенничества", - заключила Писемская.
Так, по информации Волгоградского областного суда, с 13 апреля в регионе за нарушение режима самоизоляции судами оштрафованы 136 граждан. Общая сумма назначенных денежных наказаний составила почти 150 тысяч рублей. Так, 124 человека оштрафовали на 1000 рублей, 12 – на 2000 рублей. За последние три рабочих дня с 22 по 24 апреля суды региона рассмотрели 163 дела по новой статье КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". 47 человек в результате привлекли к ответственности в виде штрафа, еще 37 граждан отделались предупреждением. 78 материалов были возвращены, по одному делу производство прекратили в связи с отсутствием состава правонарушения.

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